Rudi Jacobs ging met een team gelijkgezinden aan de slag om Neeroeteren tijdens een kermisweekend weer onder te dompelen in de kermissfeer van weleer. — © Dick Demey

Maaseik

Enkele jaren geleden was de kermis in Neeroeteren op sterven na dood. Dit weekend organiseert het gezelschap Dorperkermis er een kermisweekend vol attracties die je normaal gezien enkel in de grote steden aantreft. “Het moet de komende jaren nog meer een evenement worden waar echt naar uitgekeken wordt.”