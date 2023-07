Zaterdag mag Jordi Meeus niet enkel 25 kaarsjes uitblazen, maar ook uitblazen van zijn allereerste Touretappe. Ouders Jimmy en Cindy zijn in Bilbao van de partij. Maar eerst gidsten ze ons door de vakantiealbums. Want wat voerde de jonge Jordi Meeus vroeger zoal uit in de maand juli?