Geen Instagram-model is veilig voor voetbalicoon Neymar: soms volstaan zelfs wat hartjes

Eerder deze week bood Neymar Jr. (31) publiekelijk zijn verontschuldigingen aan: hij deelde op 12 juni –valentijnsnacht in Brazilië – het bed met iemand anders dan Bruna Biancardi (29), zijn zwangere vriendin. Nu duiken er nieuwe onkuise berichten op die Neymar naar een Instagram-model stuurde. Op zich vormt het rijden van een scheve schaats geen probleem in zijn relatie. De superster van PSG en Bruna hebben afgesproken dat hij met andere vrouwen naar bed mag. De enige voorwaarden zijn: niet op de mond kussen, het dragen van een condoom en – vooral deze vormt het probleem – het moet discreet gebeuren. Lees: uit de media blijven, zodat Bruna haar eer niet gekrenkt wordt.

Laat net die discretie het probleem zijn bij een publiek figuur zoals Neymar. Daar komt nog bij dat de Braziliaan van het hardleerse type is. Een week nadat je publieke verontschuldigingen de wereld in stuurt als “Ik probeer goed te praten wat niet goed te praten is. Maar ik heb je nodig in het leven. Ik heb een fout gemaakt” en “En ik durf te zeggen dat ik elke dag fouten maak, op en naast het veld”, lijkt het niet het beste idee flirterige berichten naar een Instagram-model te sturen. De vrouw in kwestie? Celeste Bright (29), een Amerikaans model/influencer. Die was niet gediend met de avances van Neymar en maakte ze openbaar: “Stuur geen berichten naar andere vrouwen als je een vriendin of vrouw hebt. Het is fout en heel respectloos tegenover uw partner.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Alles weer koek en ei

Na hun relatiecrisis van vorige week lijkt alles weer koek en ei tussen Bruna en Neymar. Bruna vergaf haar getatoeëerde hunk na zijn excuses, de twee organiseerden vorig weekend zelfs samen een babyshower. Waarna Bruna op haar Instagram liet weten: “We kunnen niet wachten je eindelijk te ontmoeten, meisje! Je bent ons grootste cadeau.” Afwachten hoe ze reageert op de nieuwe berichten die de ronde doen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bruna heeft wel wat ervaring. Het was niet de enige keer dat ze Neymar moest vergeven. Het koppel kondigde in januari 2022 voor het eerst aan dat ze samen – en zelfs verloofd – waren. Tot ze al in augustus van datzelfde jaar uit elkaar gingen. Bruna werd gespot zonder verlovingsring. De ‘verrassende’ reden: Neymar zou zijn vreemdgegaan op een feestje. Met welke vrouw(en): onbekend. Eind goed al goed: in februari van dit jaar kwam het koppel weer bij elkaar, uitgerekend op Neymars 31ste verjaardag. Waarna de twee tortelduifjes niet veel later aankondigden dat de Braziliaan voor de tweede keer vader wordt. Zijn eerste kind kreeg hij in 2011 met jeugdliefde Carolina Dantas. Toen ze al uit elkaar waren, overigens.

Neymar met zoon — © AFP

Niet aan zijn proefstuk toe

Ook aan het begin van zijn relatie met Bruna Biancardi bezondigde Neymar zich aan het sturen van pikante post naar andere vrouwen. Hij nodigde het Australisch model Olivia Kelly (24) uit om een nacht in Parijs te spenderen. Bovendien zou het niet bij berichten gebleven zijn, Neymar vroeg ook om te facetimen. “We gaan in augustus naar Parijs, hij betaalt”, aldus Kelly over Neymars geflirt in 2022.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

We zeiden het al: Neymar is van het hardleerse type. Vlak nadat hij in februari 2023 opnieuw samen was met Bruna, had de roddelpers alweer een vette kluif beet. Deze keer was de volleybal-tweeling Keyla en Keyt Alves (23) het doelwit. “Weet je wat zijn grote fout was?”, zei de Braziliaanse Keyla. “Hij stuurde eerst naar mijn tweelingzus. Tot ze een relatie kreeg en zijn berichten stopten. Wat deed hij erna? Hij stuurde mij een bericht. Alsof mijn zus en ik niet besproken hadden dat zij berichten kreeg van hem.” Wanneer Keyla Neymar erop attent maakte dat ze wist dat hij ook met haar zus had geflirt, antwoordde die: “Wie weet, misschien ga ik met jullie allebei naar bed.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Modus operandi

Het is opvallend hoeveel gelijkenissen er zijn tussen de vrouwen waar Neymar zijn zinnen op zet. Allemaal zijn ze jong en bekend bij het grote publiek. Ofwel omdat ze meededen aan een of ander realityprogramma op televisie, ofwel omdat hun hoofdberoep influencer/Instagram-model is. Een aantal voorbeelden: zijn huidige vriendin Bruna Biancardi werd hot omdat ze meedeed aan een MTV-programma waarin ze op vakantie ging met haar exen. Bruna Marquezine (27), een andere ex waarmee Neymar tussen 2012 en 2017 een knipperlichtrelatie onderhield, is een Braziliaanse soap-actrice. Keyla Alves – inderdaad, de helft van de volleybal-tweeling – deed mee aan de Braziliaanse versie van Big Brother.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bovendien benadert de Braziliaanse tijger zijn prooien allemaal op dezelfde manier: een privébericht op Instagram. Neymar heeft er soms zelfs geen woorden voor nodig. Het Italiaanse model Chiara Nasti (25), tegenwoordig getrouwd met de Italiaanse international Mattia Zaccagni, probeerde hij te versieren door op elk van haar foto’s met een hartje te reageren. Het lijkt wel dé manier voor de beste voetballers ter wereld. Vraag maar aan Thibaut Courtois. En die is intussen gelukkig getrouwd met zijn Mishel.