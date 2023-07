Helpt toptalent uit Riemst jonkies van Soudal-Quick Step aan Belgische titel ploegentijdrijden in Montenaken?

Zondag blinkt het tijdritmateriaal weer in Montenaken. Dan strijden ploegen en clubs uit alle categorieën voor de nationale titels in het ploegentijdrijden. Ook nu weer zijn het Developmentteam van Soudal-Quick Step van ploegleider Kevin Hulsmans en Lotto-Dstny de favorieten.

Waar in het verleden vooral Borlo de pleisterplaats was voor het tijdritgebeuren, wordt er nu - net als vorig jaar - opnieuw uitgeweken naar het naburige Montenaken. Op een selectief rondje van 24 kilometer - dat ploegen afhankelijk van de categorie één of twee keer moeten afleggen - zal zonder pech het sterkste team winnen.

Bij de beloften was het de jongste jaren bijna altijd een felle strijd tussen het U23-team van Lotto en dat van Kevin Hulsmans. Allebei trokken ze geregeld aan het langste eind met een licht voordeel voor Team Elevate Home Solutions, zoals het huidige Soudal-Quick Step-team eerder heette. “Voor ons is die titel bijzonder belangrijk”, liet Hulsmans zich ontvallen. “We bereiden ons minutieus voor. Vaak in het industriepark van Lommel.”

Alec Segaert, huidig vicekampioen van België tegen de klok en op de weg, loodste Lotto vorig jaar naar de titel. — © BELGA

Vorig jaar Segaert, nu Vervenne?

Maar vorig jaar moesten zijn troepen nipt de duimen leggen voor die van de Nationale Loterij. Na een spannende strijd bedroeg het verschil amper vijf seconden. Bij Lotto reed toen Truienaar Milan Paulus, die nu met knieperikelen aan de kant staat. Motor van de ploeg was Alec Segaert, huidig vicekampioen bij de profs tegen de klok en op de weg.

Dit keer lijkt Soudal-Quick Step met Riemstenaar Jonathan Vervenne, momenteel de beste Belgische tijdrijder bij de beloften, in het voordeel. Kan hij zijn team naar een nieuwe titel leiden?

Limburgs getint Acrog-Tormans

In de jeugdcategorieën is quasi overal Acrog-Tormans de favoriet. Aangezien voor dat Balense team heel wat Limburgers aan de start staan, kan er best wat goud naar onze provincie verhuizen via onder meer Yoram Knaepen, Yasu Vervoort (nieuwelingen), Niels Driesen, Aless De Bock (juniores) en Anna Corvers (dames-jeugd).

Anna Vanderaerden pakte vorig jaar met haar team nipt naast het goud bij de dames jeugd. Met haar WAC-team is ze nu opnieuw favoriet.

Programma:

10.30 uur: Dames-Jeugd (1 ronde van 21km)

10.54 uur: Heren-nieuwelingen (1 ronde van 21km)

12.10 uur: Heren-juniores (1 ronde van 24km)

13.02 uur: Dames-elite (1 ronde van 24km)

13.45 uur: Clubs Elite2 & U23 + UCI teams (2 ronden van 24km)

Laatste ploeg start om 15.16 uur