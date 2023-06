Feyenoord maakt transfer van Ilias Sebaoui wereldkundig, jeugdproduct Beerschot in limousine van Nainggolan naar Rotterdam: “Onbeschrijfelijk gevoel”

Feyenoord heeft vrijdag de transfer van Ilias Sebaoui afgerond. De Nederlandse landskampioen neemt de 21-jarige Marokkaanse Antwerpenaar voor een transfersom met doorverkooppercentage over van Beerschot en leent hem meteen uit aan tweedeklasser FC Dordrecht. Sebaoui speelde in totaal veertien seizoenen voor Beerschot waarvan het laatste anderhalf seizoen ook bij het eerste elftal. Hij scoorde in 41 profwedstrijden vier keer. In eerste klasse liet hij bij vlagen zijn grote potentieel zien, maar het voorbije jaar in tweede klasse verliep een stuk stroever. Sebaoui tekende bij Feyenoord een contract tot medio 2025 met een optie tot 2026.

“Het is voor mij een onbeschrijfelijk gevoel om bij Feyenoord een contract te mogen ondertekenen”, zegt Sebaoui op de clubwebsite. “Ik ben trots om hier te zijn en erg blij met het vertrouwen dat de club in mij heeft uitgesproken. Tijdens mijn verhuurperiode bij FC Dordrecht wil ik zo veel mogelijk speelminuten maken en mij zodoende verder ontwikkelen als speler.”

Via Instagram Stories deelde Sebaoui een filmpje waarop te zien is hoe hij in een limousine richting Rotterdam rijdt. In het filmpje is ook Radja Nainggolan getagd. Niet dat Nainggolan meegaat naar de Nederlandse havenstad, maar de Antwerpenaar heeft een luxeverhuurbedrijf voor onder andere limousines. RADLab, zo heet het bedrijf, is dus de link.