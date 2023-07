Adrien Trebel is (eindelijk) weg bij Anderlecht en dat heeft de club dit bedrag gekost

Het contract is ein-de-lijk ten einde: Adrien Trebel (32) is vanaf 1 juli 2023 geen Anderlecht-speler meer. Hij was de enige die nog de laatste titel in 2017 meemaakte, maar vooral de man die 2,7 miljoen per jaar verdiende en steevast uit de gratie viel. De hele Trebel-saga kostte paars-wit zo’n 20 miljoen euro en zou een goeie docu kunnen opleveren. Wij suggereren Nothing but Trebel als titel en werpen vijf vragen op.

1. Heeft Adrien Trebel spijt van RSCA?

Een flashback naar 18 mei 2017. Bekijk even de foto’s en je ziet een lachende Adrien Trebel met Sofiane Hanni of een vierende Trebel met Lukasz Teodorczyk. Anderlecht heeft net zijn 34ste titel gewonnen. In januari van datzelfde jaar had Herman Van Holsbeeck de middenvelder weggeplukt bij Standard. Trebel had toen een charismatisch aura en zijn marktwaarde werd geschat op 8,5 miljoen euro. Nu, 6,5 jaar later, schiet daar nog weinig van over. Er plakt maar een prijs van 400.000 euro meer op Trebel zijn hoofd. Wat startte als een mooi verhaal, draaide compleet in de soep.

Trebel, samen met zijn toen nog niet bij Anderlecht in onmin geraakte makelaar Mogi Bayat. — © BELGA

Het gedoe begon vooral toen Marc Coucke Anderlecht in 2018 overnam en zich door makelaar Mogi Bayat ertoe liet verleiden om Trebel een vijfjarig monstercontract te geven. Onder meer omdat de middenvelder bleef dwepen met Mogi – hij bootste handboeien na toen zijn manager in de cel zat in de zaak Propere Handen – en wellicht omdat het prijs-kwaliteit geen goeie deal was, werd de Fransman nadien steeds vaker aan de kant geschoven. Zo beleefde hij weinig plezier aan wat zijn beste jaren als voetballer hadden moeten zijn.

Is de speler nu opgelucht? Jean-François Lenvain, één van Trebels dichte vrienden, wil dat nuanceren. “Adrien heeft nooit in het verleden geleefd. Hoe moeilijk het soms ook was, hij heeft zich elke dag ingezet voor Anderlecht. Hij is geen man die opgeeft.”

2. Hoeveel heeft Trebel Anderlecht gekost?

Het loonbriefje nam veel twijfels weg, zeker na die contractverlenging in 2018. Trebel had de pech dat zijn jaarsalaris van 2,71 miljoen euro snel uitlekte. Er waren nog spelers in België in de categorie grootverdieners – Odjidja bij AA Gent, Hoedt bij Anderlecht... –, maar hun loonbriefjes bleven onder de radar. Als we alles uitrekenen, kostte de hele Trebel-operatie Anderlecht zo’n 20 miljoen euro in 6,5 jaar tijd. De transfersom van 3 miljoen aan Standard, zijn salaris, de titelpremie van 2017... En dat voor een speler die uiteindelijk maar 8.940 minuten of 149 uur meespeelde in officiële matchen. Trebel was daarin goed voor 9 goals en 21 assists, maar in zijn laatste vijf jaar verdiende hij zo’n 7.700 euro per dag, terwijl hij vooral toekeek of moest toekijken.

“Is dat Adriens fout?”, repliceert zijn maat Jean-François Lenvain. “Er heeft niemand Anderlecht verplicht om Trebel zo’n contract te geven. Ze stelden hem dat salaris voor en hij heeft getekend. Oké, hij heeft blessures gekend. Maar als hij niet rendabel genoeg was voor de club, was dat vooral omdat Anderlecht hem niet liet meespelen.”

Trebel was geregeld geblesseerd. — © Getty Images

3. Hoe vaak was Trebel eigenlijk geblesseerd?

Dikwijls was het hetzelfde liedje. Kwam er een nieuwe coach, dan werd Trebel vaak gerehabiliteerd. Een uitzondering was Vincent Kompany, die het niet had voor zijn speelstijl en zijn openhartige karakter – Trebel durfde alles in vraag stellen. Toch greep ook Kompany weleens naar hem terug na een verbanning. Onder Felice Mazzu werd Trebel zelfs weer een sleutelpion, tot de middenvelder een zware schouderblessure opliep. Voordien had hij ook gesukkeld met zijn knieën en uiteindelijk miste hij in totaal 52 matchen door blessures.

De verwijderingen uit de A-ploeg – vaak gesteund door de directie – hebben Trebel evenwel meer speelminuten gekost. Ook Brian Riemer nam hem finaal niet meer op in zijn selecties onder het mom van een blessure. “Adrien vocht wel na elke blessure terug”, meldt Lenvain.

4. Hoe fit is Trebel nu?

Zijn laatste match voor Anderlecht dateert van 29 januari tegen Antwerp (0-0), toen hij zes minuten mocht invallen. Daarna volgde het grote niets, want ook bij de A-kern-trainingen was de Fransman nadien niet meer betrokken. Trebel heeft Anderlecht gevraagd om in de laatste maanden van zijn contract individueel te mogen trainen, om klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging. Hij ging eventjes op vakantie met zijn vrouw, zoontje en dochtertje, maar niet te lang. “Hij heeft eigenlijk al een pre-pre-seizoen achter de rug”, verklapt Lenvain. “Hij blijft een profsporter die leeft voor zijn vak. Adrien is altijd in het goeie trainingsritme gebleven.”

Trebel zien we binnenkort niet meer in een shirt van Anderlecht. — © BELGA

5. Waar ligt Trebel zijn toekomst?

In al die jaren bij Anderlecht heeft Trebel altijd transfers geweigerd. Waarom moest hij inleveren op zijn loon en waarom zou hij Brussel verlaten, waar zijn gezin zich thuisvoelde? Eén keer aanvaardde hij een uitleenbeurt aan Lausanne, maar meer ook niet.

De vraag is wat er komt nu hij transfervrij is. De droom om terug te keren naar de Franse Ligue 1 gaf hij op. Het is aan Mogi Bayat om een oplossing te vinden. Volgens onze info was Eupen een serieuze kandidaat, maar daar waagden ze zich finaal niet aan een speler die zo weinig speelde de laatste tijd. Charleroi kan een optie worden als Marco Ilaimaharitra er vertrekt. Of wordt het toch iets exotisch? “Adrien moet niet zomaar wat aanvaarden”, besluit Lenvain. “Hij wil een project waarbij de coach in hem gelooft. Ook zijn familie zal de knoop mee doorhakken.”