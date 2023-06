Max Verstappen verovert polepositie GP van Oostenrijk na spannende strijd met Ferrari

Max Verstappen heeft de polepositie voor de GP van Oostenrijk veroverd. In een mooie strijd met Ferrari slaagde Verstappen er nipt in om Charles Leclerc en Carlos Sainz voor te blijven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Oostenrijk krijgen de F1-piloten opnieuw een raceweekend met een sprintrace voorgeschoteld waardoor er op vrijdag een oefensessie is, gevolgd door de kwalificatie voor de race op zondag. Op zaterdag is er dan de ‘Sprint Shootout, ofwel sprintkwalificatie, gevolgd door een sprintrace.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

We kregen even een rode vlag door een spin van Valtteri Bottas in de Alfa Romeo. Er waren echter weinig verrassingen tijdens het eerste kwalificatiegedeelte met Max Verstappen die de snelste tijd reed en een handvol duizendsten sneller was dan teamgenoot Sergio Perez.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Minder mooi voor de thuisrace van Red Bull was de prestatie van zusterteam AlphaTauri. Yuki Tsunoda en Nyck de Vries werden in Q1 meteen al uitgeschakeld. Met de traagste tijd lijkt de positie van Nyck de Vries bovendien meer dan ooit onder druk te komen.

In Q2 kregen we wel enkele verrassingen. Verschillende rijders verspeelden meermaals hun rondetijd omdat de baanlimieten niet gerespecteerd werden. Daaronder ook Sergio Perez die meermaals zijn rondetijd verloor en daardoor de vijftiende tijd reed.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Exit Sergio Perez dus die voor het vierde raceweekend op rij een dramatisch slechte kwalificatie kende. Ook George Russell sneuvelde met een elfde tijd, net als Esteban Ocon. Drie rijders waarvan je zou mogen verwachten dat ze doorstoten naar Q3. Max Verstappen was opnieuw de snelste, al waren Carlos Sainz en Lando Norris slechts enkele duizendsten trager dan Verstappen.

Tijdens de eerste serie snelle runs in Q3 was Max Verstappen de snelste. Charles Leclerc leek de tijd van Verstappen te kunnen benaderen maar strandde uiteindelijk op zo’n twee tienden. Carlos Sainz volgde in de tweede Ferrari op de derde plaats. Er volgde echter nog een tweede ultieme poging in de strijd om de pole.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Max Verstappen ging tijdens die poging nog sneller dan in zijn voorgaande ronde en claimde zo de polepositie. Het was echter nog even spannend want Charles Leclerc was amper 0,048 seconde trager dan Verstappen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Net geen polepositie dus voor de Monegask. Carlos Sainz reed in de tweede Ferrari de derde tijd, Ferrari heeft duidelijk een stap vooruit gezet en mogelijk krijgen we zondag dus nog spektakel tijdens de race. Morgen is er echter nog eerste de ‘Sprint Shootout’, de kwalificatie voor de sprintrace die eveneens op zaterdag plaatsvindt. Ook op zaterdag belooft het spannend te worden want dan wordt er regen voorspeld.

Meer F1-nieuws:- F1-piloot Lando Norris werd op reis slachtoffer van diefstal in villa- F1-baas Stefano Domenicali: “Spa-Francorchamps en GP van België zijn een voorbeeld voor andere F1-races”- “Het Alpine F1 team dat meer dan 800 miljoen euro waard is? Belachelijk!”- Fernando Alonso wil dat F1-kwalificatie terugkeert naar een ‘oud format’: “Slechts één rondje per rijder”- Lewis Hamilton vraagt maatregelen om dominantie Red Bull te stoppen en Verstappen reageert: “Het leven is oneerlijk, daar moet je gewoon mee omgaan” (F1journaal.be)