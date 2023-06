Maasmechelen verwelkomt Lara als 40.000ste inwoner

Maasmechelen heeft de kaap van 40.000 inwoners bereikt. De 40.000ste inwoner is Lara Uyanik, geboren op 6 juni 2023. Zij is de kersverse dochter van Erkan Uyanik en Doluel Nilay.

Lara werd, samen met haar mama, papa en grote broer Levent, gehuldigd in het gemeentehuis. Ze ontving uit handen van de burgemeester een grote knuffelbeer en een loopfietsje om over enkele jaren op ontdekking te gaan in het mooie Maasmechelen.In 2010 bereikte Maasmechelen de kaap van 37.000 inwoners, in 2017 waren er al 38.000 inwoners in Maasmechelen en intussen zijn er maar liefst 40.000 Maasmechelaren.