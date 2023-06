Interactieve Voeltocht in het Gallo-Romeins Museum

Deze zomervakantie is het Gallo-Romeins Museum in Tongeren extra aantrekkelijk voor families met kinderen. Het museum werkte voor hen een speels parcours uit met leerrijke voelopdrachten. Bij aankomst in het museum ligt een instructieboekje klaar, met toffe illustraties van Stijn Claes. Hiermee gaan kinderen op ontdekking in de museumzalen.

Ze maken een reis door de tijd. Op hun pad ontmoeten ze neanderthalers, de eerste boeren, Kelten en Gallo-Romeinen. Onderweg zijn er voelopdrachten. De kinderen nemen replica’s van collectiestukken in de hand. Die liet het museum speciaal voor de voeltocht maken. Het gaat om dagelijkse gebruiksvoorwerpen die inzicht geven in hoe mensen in het verre verleden leefden: een maalsteen, stilus, huidschraper,…De kinderen worden aangemoedigd om elk voorwerp te onderzoeken. Voelt het zwaar, ruw, glad of geribbeld? De eigenschappen leren hen meer over de functie van de stukken. Ze ervaren ook de warmte van pels, torsen een maliënkolder en voelen hoe lastig het was om een Romeinse toga te dragen.De Voeltocht in het Gallo-Romeins Museum kadert in de actie ‘Schatten van Vlieg’. Thema is dit jaar ‘Voel jij wat ik voel’? De Voeltocht loopt van 1 juli t.e.m. 31 augustus en richt zich op kinderen van 7 tot 12 jaar. Ook jongere kinderen kunnen (mits begeleiding) participeren. Deelname is inbegrepen in de toegangsprijs. Je ticket op voorhand kopen wordt sterk aanbevolen. Dat kan via de website van het museum.