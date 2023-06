Negenentwintig leden van Okra Beek bezoeken Thorn

Lena en haar partner Joost Welten schreven het boek 'De vergeten prinsessen van Thorn (1700-1794)'. Met passie vertelde Lena over het stift en haar bewoners in de 18de eeuw. Wat zal bijblijven is dat enkel ongetrouwde vrouwen uit de hoogste adel er mochten toetreden. Dat Thorn, meer dan 700 jaar lang, een welvarend staatje was met eigen rechtspraak en het recht van muntslag. Dat het bestuurd werd door vrouwen, tot daar in 1794 een einde aan kwam door het binnenvallen van de Fransen.Na het bekijken van een introductiefilm bezochten de Okraleden de middeleeuwse stiftkerk met een barokinterieur. Op aanstekelijke en grappige manier vertelde Lena over het leven van de stiftdames. Met de nodige pikante details, natuurlijk. Als kers op de taart kreeg Okra Beek de kans om een mooie privétuin te bezichtigen van een woning waarin vroeger stiftdames woonden. Na deze interessante en leerrijke dag werd nagepraat en dorst gelest in een plaatselijke brasserie, waarna de groep terug naar Beek fietste.Het boek ‘De vergeten prinsessen van Thorn’ is nu te koop.