Bij een verkeersactie met de Vlaamse Belastingdienst is in Kortessem voor 4.150 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd. Op de controleplaats in Heers hebben de controleurs 3.440 euro geïnd van bestuurders die nalieten om de verkeersbelasting te betalen. Tijdens de controles werd nog een bestuurder geverbaliseerd voor rijden zonder verzekering en een van de bestuurders had een glas te veel gedronken.