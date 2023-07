Heers/Tienen

“Wij hebben al vijf jaar geen strijkijzer meer en dat was de beste keuze ooit”, zo bekent Eva Daeleman op Instagram terwijl ze trots haar gekreukt T-shirt toont. De reacties zijn verdeeld. Ook bij onze lezers zijn er twee kampen: 40 procent strijkt zelden of nooit, 60 procent zweert bij zijn of haar bout.