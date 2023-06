Voor Caleb Ewan moet het in de Tour, ook zonder zijn geliefde ploegleider na #metoo-affaire: “We moeten verder”

“Een sprinter is nooit dood. Caleb werkt hard. Zijn cijfers zijn goed, maar spurten doe je niet alleen op power. We hopen de echte Caleb terug te zien.” Het zijn de woorden van Lotto-Dstny-CEO Stéphane Heulot. Het mag er ook nog wel eens uitkomen bij Ewan. In zijn laatste drie grote rondes bleef hij droog staan. In zijn vier voorgaande grote rondes (Giro ‘19 en ’21 en Tour ’19 en ’20 red.) stapelde hij in totaal negen ritsuccessen op. Intussen rijdt hij al twee jaar rond aan het loon van de veelwinnaar die hij eigenlijk niet meer is.

Zonder Davis

Hij klinkt alvast zelfzeker. “I’m here to win some stages”, zegt Ewan. Meer dan eentje dus. De ingesteldheid is goed, nu de benen nog. Tot dusver zit Ewan nog maar aan één zege dit jaar en de Van Merkesteijn Fences Classic is niet bepaald de koers op zijn palmares waar hij het meest mee zal uitpakken. “Ik weet wat het is om in de Tour te winnen”, zegt Ewan. “Ik voel me goed en mijn voorbereiding was beter dan vorig jaar. Ik ben teruggekeerd naar het recept van mijn succesvolle Tours. Het eerste deel van mijn seizoen was weliswaar niet goed, maar dat wil niet zeggen dat ik het tij niet kan keren.”

© BELGA

Dat zijn geliefkoosde ploegleider Allan Davis er na een incident op Twitter niet bij is, zet Ewan naast zich neer. “We moeten verder en hebben een heel goed team, zowel de omkadering als de renners. We gaan onze job doen. Ik wil niet opnieuw in Parijs aankomen met de ontgoocheling van vorig jaar. Dat is een extra motivatie.”

Outsider

Het contrast met Maxim Van Gils is groot. Waar het bij Ewan van moeten is, krijgt Van Gils vrij spel. Na zijn goede resultaten in de klimklassiekers, hoopt Lotto-Soudal de 23-jarige renner in de Tour verder te zien ontbolsteren. De eerste twee ritten in het Baskenland, moeten hem liggen. “Ik zie mezelf wel als een outsider”, zegt Van Gils. “Het is alleen afwachten hoe snel het gaat. Naar een klim rijden en sprinten dat kan ik, maar ik kan ook meespringen met de vlucht in andere etappes. Ik denk niet dat ze in de bus van UAE gaan zeggen: let op voor Van Gils, maar misschien kan ik verrassen. Ik wil deze Tour in de eerste plek uitrijden. Dat zou me als renner beter maken. Daarnaast hoop ik eens top vijf te rijden. Daar zou ik al blij mee zijn, maar het mag ook net zo goed één overwinning en in alle andere als laatste over de meet bollen, zijn. (lacht)”