Vrouw (20) boekt appartement op Booking.com, maar wordt bij aankomst onaangenaam verrast

Booking.com, het valt bijna niet meer weg te denken voor reizigers. Dagdagelijks wordt de ‘betrouwbare site’ miljoenen keren aangeklikt door mensen die een huis, appartement of hotel willen boeken in het land van bestemming. Maar de website is niet altijd even accuraat. Dat ontdekte Keeley Pejovic toen ze haar ‘modern en ruim’ appartement in Melbourne binnenstapte. “We moesten wel blijven, we konden nergens anders naartoe”, vertelt ze.