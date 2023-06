Een 56-jarige vrouw uit Laakdal is vrijdag rond 14.30 uur gewond geraakt bij een ongeval in Tessenderlo. Op het kruispunt van de Vorsterweg en de Neerstraat werd ze gegrepen door een auto die afsloeg. Het slachtoffer was met de fiets. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis in Geel gebracht.