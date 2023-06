De VN-Veiligheidsraad heeft vrijdag een punt gezet achter de vredesmissie in Mali (Minusma). De resolutie werd unaniem goedgekeurd.

De terugtrekking van de VN-blauwhelmen zal de volgende zes maanden gefaseerd gebeuren. Mali vroeg eerder deze maand zelf om de stopzetting van de missie. De Minusma-missie werd in 2013 in het leven geroepen om het land te helpen stabiliseren dat onder druk van jihadisten dreigde in te storten.