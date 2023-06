Vader omgekomen Kyano (8) en Kyara (4) bekent dat hij brand aanstak

Andrew V. werd uitgerekend op de dag van de begrafenis van zijn twee kinderen opnieuw verhoord. Hoewel hij voordien altijd ontkende dat hij iets met de brand in Sint-Amands te maken had, ging hij nu toch door de knieën. Volgens verschillende bronnen drong de man de woning binnen en stak hij karton in brand. In een mum van tijd stond het huis in lichterlaaie. Volgens zijn verklaring wist hij niet dat zijn kinderen thuis waren. De man was eerder op camerabeelden te zien net voor en net na de feiten. Het gerecht keek meteen in zijn richting, temeer omdat hij er eerder ook al mee had gedreigd het huis in brand te steken. De relatie met de moeder van zijn kinderen was definitief op de klippen gelopen en dat kon hij niet verkroppen.

Het vuur ontstond de nacht van zondag 18 op maandag 19 juni. De moeder en ex van Andrew V. kon nog naar buiten vluchten, maar rende het brandende huis terug in toen ze besefte dat hij kinderen nog binnen zaten. Hierdoor raakte ze zwaar verbrand. De vrouw wordt momenteel nog altijd in een kunstmatige coma gehouden.

Deze ochtend werd in intieme kring afscheid genomen van Kyano en Kyara. In gemeenschapscentrum de Nestel kon iedereen die wou de uitvaart volgen op een groot scherm.