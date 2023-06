OVERZICHT. Ontdek hier de nieuwe shirts van de Belgische eersteklassers voor het seizoen 2023-2024

KRC Genk

Zoals gewoonlijk geen zottigheden bij Genk. Een strak design in het gekende blauw met aan de linker- en rechterkant telkens drie lichtere strepen.

© KRC Genk

© KRC Genk

Club Brugge

Van Club Brugge is voorlopig enkel het uitshirt bekend. En dat is een hommage aan de shirts van 1978, toen blauw-zwart de finale van de Europa Cup 1 haalde: wit met blauwe mouwen. Het shirt werd met een knappe video voorgesteld.

© Club Brugge

© Club Brugge

AA Gent

De Buffalo’s stelden in één klap hun thuis- en uitshirt voor. Vooral de kraag is opvallend. En de nieuwe sponsor Baloise, natuurlijk. VDK verhuist na 35 jaar naar de achterkant van de shirts.

© BELGA

© KAA Gent

Standard

De Rouches kiezen voor horizontale witte strepen op hun rode shirts. Helemaal in Adidas-stijl. Sponsor VOO krijgt heel veel plaats op de buik.

© Standard de Liège

Cercle Brugge

De grootste verandering bij Cercle Brugge: de sponsor. Van Napoleon Games naar Golden Palace, dat prominent op de borst staat. Verder wel nog een opvallend design, met bovenaan zwart en naar onder toe groen met zwarte strepen. Het uitshirt is wit.

© Cercle Brugge

© Cercle Brugge

Charleroi

Charleroi heeft gekozen voor een echt zebramotief in de plaats van de klassieke zwart-witte strepen.

© Sporting Charleroi

Anderlecht

Paars-wit heeft al z’n uitshirt en het derde tenue bekendgemaakt. De paarse streep in het midden is opvallend. Nog opvallend: op het tweede shirt (wit) is Candriam de grote sponsor, op het derde is dat (zwart) DVV Insurance.

© RSC Anderlecht

STVV

Bij STVV is er qua sponsors geen verandering, qua design wel. De Kanaries gaan weer voor een volledig geel shirt met een blauw kraagje.

© STVV

KV Mechelen

Ook KV Mechelen gaat voor een kraagje. Een vrij klassiek shirt met de gekende rood-gele strepen. Het uitshirt is volledig wit, het derde shirt zwart, wel met een speciale print.

© KV Mechelen

© KV Mechelen

© KV Mechelen

KV Kortrijk

Bij KVK amper veranderingen. Het thuisshirt rood, het uitshirt zwart en met dezelfde sponsors.

© KV Kortrijk

Van Antwerp, Union, Westerlo, OH Leuven, Eupen en RWDM zijn er nog geen nieuwe shirts gelanceerd.