GEMEENTERAAD. Pelt zet stationsomgeving Overpelt en woonproject Willem II op rails

Pelt

Meerjarenplan: Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie werd meerderheid tegen oppositie de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. De bijsturingen kregen kritiek van de oppositie. Linda Vissers (lijst Vissers) onthield zich en stelde de 100.000 euro extra aan portkosten en de verdubbeling van de studiekosten voor de fietspaden in de Willem II-straat in vraag. Ook de Nieuwstraat saneren gaat 300.000 euro meer kosten. Ook de exploitatie van Dommelslag werd op de korrel genomen: de gemeente moet bijna 2 miljoen bijleggen. Volgens een studie (Visie) het duurste zwembad in Limburg. Volgens schepen van Sport Leen Gielen (CD&V) klopt dat niet. “Zwemmen kost geld, maar er is een verschil tussen baantjes trekken (5,5 euro) of een dag alles ook buitenbad (12,5 euro) gebruiken.” “Je kan hier geen appelen met peren vergelijken”, stelde burgemeester Fransen (CD&V).

Frank Seutens (N-VA) stemde tegen: “Wij doen ook niet mee bij de opmaak van de begroting en verder wordt er (te) veel geleend (8 miljoen) aan een hoge intrest (3,7 %). De afscheidnemende Katrijn Conjaerts (Groen) vroeg naar het natuurbeleidsplan dat er nog steeds niet is en dat Pelt hier wel subsidies ziet wegvallen. Schepen Liesbeth Fransen (CD&V) antwoordde dat het plan er zeker nog zal komen.

Stationsomgeving/hoppinpunt: Pelt gaat in het kader van een geïntegreerde ontwikkeling van de nieuwe stationsomgeving (tegenover Mariaziekenhuis) van deelgemeente Overpelt, de ontwikkeling van passende alternatieven voor de spoorwegovergangen in Pelt en de ontsluiting van industriepark Nolimpark en Campus Noord met Infrabel nv, het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer Limburg), Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, De Werkvennootschap nv een samenwerkingsovereenkomst aan. Schepen voor Ruimtelijke Planning en Mobiliteit Jaak Fransen (cd&v) lichtte toe: “Infrabel en gemeente realiseren een nieuw station in deelgemeente Overpelt en zoeken passende alternatieven voor de spoorwegovergangen in de gemeente op het grondgebied Pelt. Daarbij wordt ook ingezetn op de modal shift van auto naar fiets en openbaar vervoer door het ontvlechten van het wegennet en het voorzien in veilige fietsverbindingen.” Het Vlaams Gewest, De Lijn, De Werkvennootschap (Spartacuslijn 3) en de gemeente hebben hun aandeel. De studieopdracht wordt op 338.000 euro (exclusief btw) geraamd waarvan 38% voor gemeente en Infrabel, 8,25 % voor AWV en De Werkvennootschap, 7,50% voor De Lijn. De opdracht wordt gegund via Europese aanbesteding.

Willem II -site: De gemeenteraad keurde de aanleg van wegenis en rioleringswerken goed om een woonproject op het vroegere fabrieksterrein van Willem II te realiseren. Op de ingediende omgevingsvergunning kwamen geen bezwaarschriften. Het project betreft het verkavelen (foto) van een perceel in vijf projectzones met in totaal 39 loten voor 31 grondgebonden wooneenheden, 45 appartementen verdeeld over drie projectzones, gemeenschappelijke zones voor o.a. carports, parkeerplaatsen, fietsenstalling en tuinbergingen, een nutscabine en het realiseren van de ontsluiting van het gebied en openbaar groen. Voor de realisatie dienen er op kosten van de projectontwikkelaar wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd. “De aan te leggen woonstraat vanaf de Willem-II-straat vormt de groene ruggengraat waaraan de ontwikkeling van een aantal velden met projectzones voor groepswoningbouw zal worden opgehangen en ontsloten. Deze woonstraat zal maximaal worden gevrijwaard van auto’s in het straatbeeld. Parkeerplaatsen op eigen terrein worden voorzien. Vandaar wordt er aan deze zijde van de weg een gelaagde groenstructuur voorzien om de auto daarmee enigszins aan het zicht te onttrekken. Verder in het gebied worden achter de achtertuinen van de Willemstraat een aftakking aan de woonstraat voorzien welke zal worden ingericht als parkeercluster in openbaar domein voor bezoekers- en bewonersparkeren.

De Willem II straat zelf - die te kampen heeft met wateroverlast - zit niet in dit project. “Daar wachten wij nog op betoelaging”, verduidelijkte schepen van Openbare Werken Dirk Vanseggelen (cd&v).