Fabinho verlaat STVV: contract van Portugees wordt ontbonden

De 22-jarige rechtervleugel kwam een goed jaar geleden over van het tweede elftal van Benfica, maar had constant aanpassingsproblemen of blessurelast sinds zijn komst naar Sint-Truiden.

Fabinho zelf was vragende partij om zijn contract te ontbinden, ondanks het feit dat hij niet eens zo slecht bezig was in de oefenwedstrijden die reeds afgewerkt zijn. STVV recupereert wel Hashioka voor de rechterflank, ook werd Ananou aangeworven voor dezelfde flank.