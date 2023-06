Albanezen die voor 1,7 miljoen euro aan cosmetica stalen via gat in oplegger krijgen tot 45 maanden cel

Drie Albanezen hebben vrijdag in Hasselt 45 maanden cel gekregen nadat ze een vrachtwagen vol cosmeticaproducten van Estée Lauder leegplunderden in Zolder. De buit bedroeg 1,7 miljoen euro, maar de politie kon nagenoeg alles terugvinden in een loods in het Brusselse. Twee kompanen kregen nog 38 en 40 maanden cel.

Het was in de nacht van 15 op 16 maart 2022 dat de lading uit een vrachtwagen, die het verdeelcenter van Estée Lauder in Westerlo als bestemming had, verdween. De truck stond op de parking van Truckstop 26bis. Achteraan de oplegger was een gat gemaakt, waarna ze de buit van liefst negen paletten cosmetica in twee andere vrachtwagens wisten over te tasten.

Mislukte ladingdiefstallen

Met de hulp van bewakingsbeelden en telefonieonderzoek kwamen de speurders de verdachten op het spoor. De bal ging helemaal aan het rollen nadat de politie in Brussel een Mercedes van de weg plukte die ook te zien was bij de diefstal in Zolder. Ook bleken er heel wat dna-sporen te zijn. In een gsm van de betichten werden dan weer vlak na de diefstal foto’s teruggevonden van de gestolen producten. Ook wisten de speurders de witte vrachtwagen te traceren die diende om de goederen te vervoeren. Er volgden huiszoekingen in Grimbergen en in twee loodsen van opslagspecialist Shurgard in het Brusselse. In een daarvan lag de buit en in een andere trof de politie een 50-tal dozen met gestolen Cognac aan. Ook deze diefstal zit in de veroordeling vervat. Naast de celstraffen zijn ook boetes van 2.000, 2.400 en 4.800 euro opgelegd. Voor twee Albanezen die verstek gaven op het proces is de onmiddellijke aanhouding bevolen.