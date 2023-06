Rampage Open Air in Lommel schiet uit startblokken met campingfeest voor 4.600 gasten

In Lommel is de derde editie van Rampage Open Air uit de startblokken geschoten. Iets na 16 uur gingen vrijdag de deuren open en stoven de eerste festivalgangers het terrein op voor een weekend vol opzwepende beats. Donderdagavond was er al een stevig voorspel met volgens de organisatie 4.600 kamperende festivalgangers die uit de bol gingen tijdens een campingfestival.