Apple bereikt kaap van 3.000 miljard dollar beurswaarde

Apple heeft vrijdag tijdens de handel een marktwaarde van 3.000 miljard dollar bereikt. Sinds het begin van het jaar is het aandeel 47 procent gestegen in waarde.

Technologiebedrijven doen het in het algemeen goed op de beurs momenteel, onder meer door het enthousiasme over artificiële intelligentie. Sommigen vragen zich af of dat nog lang houdbaar is, zeker als de Federal Reserve de rente nog verder zou optrekken.

Als een aandeel van Apple straks bij de sluiting van de beurs van New York om 22 uur Belgische tijd minstens 190,73 dollar waard is, sloopt de iPhone-maker ook als eerste de kaap van 3.000 miljard dollar beurswaarde bij sluiting. Begin 2022 ging Apple al eens boven die grens tijdens de handel, net zoals vrijdag.

Apple was in 2018 het eerste bedrijf om 1.000 miljard dollar beurswaarde te halen. In augustus 2020 was het al 2.000 miljard dollar waard, maar die drempel was toen al gesloopt door het Saoedische concern Aramco. Ook softwarebedrijf Microsoft bereikte die grens intussen.