De Amerikaanse acteur Alan Arkin is overleden op 89-jarige leeftijd. Arkin won een Oscar voor zijn rol in de film ‘Little Miss Sunshine’ uit 2006.

Arkin overleed donderdag thuis in Carlsbad, in de staat Californië. “Onze vader was een uniek getalenteerde natuurkracht, zowel als artiest als als man”, klinkt het in een mededeling van zijn zonen Matthew en Anthony.