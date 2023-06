Mike Demol neemt afscheid van oudere broer Stéphane: “We noemden hem Winnetou. Hij was ons opperhoofd”

De voetbalwereld neemt zaterdag afscheid van Stéphane Demol. De gewezen Rode Duivel stierf op zijn 57ste aan een hartstilstand en dat laat niemand onberoerd. Demol is voor eeuwig de ket die ons land liet dromen op het WK ’86 in Mexico met zijn geweldige goal tegen de Sovjet-Unie. Daarom wil jongste broer Mike Demol (53) het verhaal van Stéphane graag nog één keer vertellen. “Mijn broer was veel geliefder dan hij zelf dacht.”