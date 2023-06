OPROEP. Ga jij volgend schooljaar in het buitenland studeren?

Een buitenlandse stage, een tijdje op Erasmus of je middelbaar afmaken in een gastgezin ver van hier. Ga jij volgend schooljaar als student een tijdlang naar het buitenland? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Al meer dan vijftien jaar brengt Het Belang van Limburg verhalen van Limburgers uit het verre of nabije buitenland. Stuk voor stuk mensen die hun grenzen verlegd hebben en hun geluk zochten of volgden. Maar ieder jaar zijn er ook tal van studenten die tijdelijk andere oorden opzoeken. Ze zijn jong, ambitieus en vooral… grenzeloos.

Ben jij zo iemand? Laat het ons weten via limburgerenwereldburger@hetbelangvanlimburg.be. Vertel ons kort over je plannen en vermeld zeker je contactgegevens en de periode waarin je in het buitenland verblijft. Wie weet nemen wij contact met je op om - met een tikkeltje jaloezie - naar je fantastische ervaringen te luisteren.