Australië laat medisch gebruik van xtc en paddo’s toe

Vanaf 1 juli mogen psychiaters beide middelen - ook gekend als respectievelijk MDMA en psilocybine - voorschrijven voor de behandeling van posttraumatische stress en sommige types depressie. Het Australisch geneesmiddelenagentschap zette daarvoor in februari het licht op groen.

In Canada en sommige Amerikaanse deelstaten is het medische gebruik van beide middelen ook toegelaten, maar enkel in het kader van klinische proeven of met speciale goedkeuring.