3M zegt “claims te zullen aanpakken” na aanvang van massaproces

Vrijdagochtend begon het massaproces van burgercollectief Darkwater 3M, dat honderden gezinnen uit de omgeving van de fabriek van 3M in Zwijndrecht vertegenwoordigt. In een eerste reactie zegt 3M “waar nodig geschillen en claims te zullen aanpakken”.

“3M zal doorgaan met het saneren van PFAS, en waar nodig geschillen en claims aanpakken”, klinkt het. “Momenteel voert 3M Belgium, onder toezicht van OVAM, de goedgekeurde eerste fase van het bodemsaneringsproject uit voor de historische PFAS-bodemverontreiniging rond de site in Zwijndrecht.”

Tot slot stelt 3M dat men alle saneringsactiviteiten in Zwijndrecht en omgeving zal blijven uitvoeren zoals afgesproken in de saneringsovereenkomst met de Vlaamse regering. “Onder die overeenkomst zal 3M Belgium meer dan €571 miljoen investeren ten voordele van de inwoners van Vlaanderen”, besluit het bedrijf.

3M wordt vrijdag gedagvaard voor de vrederechter in Antwerpen in een gegroepeerde procedure. Er zal een voorschot worden gevraagd voor compensatie wegens burenhinder van 25 euro per dag vanaf 1 juni 2021, of ongeveer 20.000 euro per persoon.

Aanmelden bij het burgercollectief kan tot 15 september. Intussen hebben zowat 2.000 gezinnen dat al gedaan, zegt hun advocaat, meester Lenssens. Alle bewoners binnen een straal van vijftien kilometer rond de fabriek kunnen zich aansluiten. “Ze moeten dan ‘bovenmatige burenhinder’ kunnen aantonen, door bijvoorbeeld te hoge bloed-, grond- en waterverontreiniging. Ook stress en angst rond de vervuiling kan een geldige reden zijn”, aldus de advocaat.