Een herhaling van 2005. Het is het schrikbeeld dat overheerst na de dood van Nahel M. Drie weken lang stonden de Franse voorsteden toen in brand na de dood van 2 jongeren in een Parijse banlieue. Tussen 2023 en 2005 lijken amper verschillen. Toch is er een ding fundamenteel anders. Maar dat dreigt verloren te gaan in de volkswoede.