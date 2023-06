Jong Genk-aanvoerder Tuur Rommens op weg naar Westerlo

De 20-jarige Rommens was het voorbije seizoen aanvoerder bij Jong Genk en speelde meer dan 30 wedstrijden in de Challenger Pro League. In Westerlo moet hij op de linksachter de concurrentie aangaan met Jordan Bos. Na Bos, Arthur Piedfort en Irsan Muric wordt hij de vierde zomeraanwinst van de Kemphanen.