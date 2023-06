Niet alleen in Parijs is het onrustig, ook in Brussel stond het waterkanon klaar. In de nacht van donderdag op vrijdag werden in onze hoofdstad in totaal 63 administratieve arrestaties verricht, waaronder 47 minderjarigen. “De jongeren hier kunnen zich identificeren met die in Parijs: ‘Dit kan mij ook overkomen’”, legt jeugdcriminoloog Johan Deklerck (KU Leuven) uit.