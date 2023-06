Pommelien Thijs en A Lot(te) of Base op festival Breekout

In principe was het Breekout festival in september 2021 een éénmalig knaldrangfestival, maar door de vele positieve reacties komt er nu een vervolg. Organisator Kristof Henseler van Afro-Latino loste een maand geleden al de eerste namen: Rowwen Hèze, Willy On Tour, Le Noise XL en de plaatselike dj-held The Bobmeister. Henseler: “Ook Pommelien Thijs komt langs met haar nieuwste show. Verder ook de legendarische popgroep The Schmutz uit Neeroeteren - denk aan hun hit Love Games uit 1984 - en het lokale talent A Lot(te) of Base uit Bree. Zopas trad Lotte nog op in New York voor Kids rock for kids’ op hetzelfde podium waar ook Lady Gaga en Taylor Swift konden schitteren.”

Vrijdag 1 en zaterdag 2 september op het terrein rond zwembad De Sprink langs de Sportlaan. (pabr)

www.breekout.be