Vijf bijzondere verhalen van uitzonderlijke huizen in Limburg

Een droomvilla van 5 miljoen, die decor was voor series. Het befaamde Hasseltse penthouse met Porsche op het terras. Of een eeuwenoude hoeve met binnenhaven aan de Maas. De zomerreeks Uitzonderlijke Huizen toont vijf Limburgse woningen met een bijzonder verhaal.

Penthouse met Porsche in Hasselt

“Samen in de jacuzzi, met zicht op de mooi verlichte kathedraal. Zo creëren we een momentje voor ons twee.” Het luxueuze penthouse van Porsche-dealer Luc Vanderfeesten (56) en zijn partner Sarah (39) ligt op de achtste verdieping van woonproject Refuga in de voormalige Herkenrodekazerne in Hasselt. In november werd onder brede belangstelling een Porsche op het terras van het penthouse geplaatst. Intussen wonen Luc en Sarah er een half jaar, en laten ze ons in het eerste deel van de zomerreeks binnenkijken in hun luxeappartement.

© Tom Palmaers

Gerenoveerd seventieshuis in Hasselt

31 ramen, een zitput en overal rondingen: artsenkoppel An (41) en Stefan (42) renoveerde een seventiesvilla in Hasselt, mét respect voor het orgineel. Zij is van Rijkevorsel, hij van Herentals. Maar hoewel ze geen connectie met Limburg hadden, kozen ze bewust voor een huis in onze provincie. “We doen onze job als arts heel graag”, vertelt het koppel met vier kinderen in deel twee van de zomerreeks. “Toch missen we wat creativiteit in ons beroep. Die creativiteit steken we graag in ons huis.”

Stefan en An met hun vier kinderen. — © Tom Palmaers

Minimalistische droomvilla in Heusden-Zolder

De minimalistische villa - met bewoonbare oppervlakte van 2.000 meter² - van Dirk Ceyssens (50) in Heusden-Zolder zit dan weer vol technologische hoogstandjes. Zoals een eigen wellness met binnenzwembad van 6 op 17 meter en een bodem die omhoog komt. Maar ook: verwarming in het glas en ramen die volledig in de vloer verdwijnen. “De bouwkost van de villa? 5 miljoen euro”, verklapt Dirk, die er samen met zijn vriendin An-Michèle (29) en hun hondje Boef woont.

Dirk en zijn vriendin An-Michèle. — © Tom Palmaers

Stalen dak in Oudsbergen

Je moet geen miljoenenbudget hebben om uitzonderlijk te bouwen: ook Miet Camps (59) en Marc Doumen (61) vertellen hun aparte woonverhaal in de zomerreeks. Ze waren bijna zestig bij de verhuis van hun woning aan de drukke noord-zuidverbinding in Houthalen-Helchteren, naar hun droomhuis in het rustige Gruitrode (Oudsbergen). Met opvallende stalen dakconstructie, rode betongevel en wenteltrap. “Geïnspireerd op een Zwitserse brandweerkazerne”, vertellen ze.

Marc, Miet en hun dochter Isaura, die architecte is. — © Tom Palmaers

Eeuwenoude hoeve in Kessenich

Letterlijk op het uiterste puntje van België, in Kessenich (Kinrooi) langs de Maas, ligt het Houbenhof. Midden in overstromingsgebied, maar misschien wel op de mooiste plek van Limburg. Ook de verhalen over deze eeuwenoude vierkantshoeve zijn bijzonder. “Een oplichter kocht het, maar betaalde nooit. Door een artikel in de krant, kregen wij interesse”, vertelt de huidige eigenaar in het vijfde deel van de zomerreeks, terwijl hij ons rondleidt op zijn domein van 12 hectare.