Dieven sloegen woensdag toe in de Langstraat in Maasmechelen. Ze forceerden een raam van een tuinhuis en stalen werkmateriaal. Dezelfde dag werd ingebroken in een loods op de Oude Baan. Daar gingen onbekenden aan de haal met een landbouwwerktuig. Op donderdag werd tot slot nog een diefstal van een grasmaaier gemeld. Deze stond in een tuin aan de Bevrijdingslaan.