Finse minister moet na amper tien dagen al opstappen voor dubieuze nazigrap

Amper tien dagen na de aanstelling van de nieuwe Finse regering is er al een belangrijke minister opgestapt. Minister van Economie Vilhelm Junnila, van de nationalistische Finnenpartij, neemt ontslag nadat hij onder toenemende druk kwam te staan over een dubieuze nazigrap en mogelijke banden met extreemrechts. Donderdag overleefde hij nog een motie van wantrouwen.

De oppositie diende die motie in omdat zijn banden met extreemrechts niet om “één enkel incident, een misverstand of slechte humor draaien, maar regelmatig, systematisch en kameraadschappelijk is”. In 2019 nam hij deel aan een optocht van een intussen verboden extreemrechtse organisatie waar leden van de Soldiers of Odin en Nordic Resistance Movement deel van uitmaken. Junnila zelf beweert geen banden te hebben met de groepering, maar verontschuldigde zich later voor zijn optreden.

Recent had Junnila de kandidaat gefeliciteerd die, net als hij eerder, het verkiezingsnummer 88 had gekregen. “Ik weet dat dat een winnend getal is”, zou de politicus gezegd hebben over een getal dat in neonazistische middens een verwijzing is naar Adolf Hitler. Voor neonazi’s is ‘88’ een afkorting van Heil Hitler, omdat de H de achtste letter van het alfabet is. “Uiteraard verwijst deze “88” naar twee H-letters, maar laat ons daar niet te lang bij stil staan”, zei Junnila volgens Finse media. Het ging om een “smakeloze grap”, zei de politicus daar onlangs over.

“De voorbije jaren heb ik grapjes gemaakt die, achteraf gezien, onnozel en kinderachtig lijken”, schreef Junnila vorige week op Facebook. “Ik heb verkeerd gehandeld, en betreur dat.” In een nieuwe Facebook-post voegde hij toe dat hij nooit enige banden of relatie met extremisten had, en dat hij antisemitisme veroordeelt.