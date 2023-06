GEMEENTERAAD. Binnenplein van Alkens gemeentehuis wordt aangepakt

Alken

Jaarrekening 2022: Schepen Patrick Martens (Groen) gaf een overzicht van de jaarrekening 2022. “Het resultaat is in vergelijking met de begroting duidelijk gunstig. Dit niettegenstaande hogere pensioenlasten, stijgende personeelskosten, hogere kosten voor de werking van de diensten en een stijging van het aantal steunvragen bij het OCMW (van 765.000 euro in 2021 naar 925.000 euro in 2022). Eind 2022 waren er nog 8,46 miljoen euro aan schulden of 719 euro per inwoner.” Paul Dirickx (cd&v) stelde zich serieuze vragen bij de vaststelling van de rekening. “Het is duidelijk dat de ambitieuze beloften van dit bestuur in 2018 niet gerealiseerd werden. Ik denk dan aan het RUP voetbalvelden, Alken Valley, het macroplan Laagdorp, de beloofde fietspaden in de Lindestraat, de Steenweg en de Hameestraat.” In zijn antwoord wees Martens er op dat voor het RUP Sport-en recratievelden er nog steeds een procedure lopende is bij de Raad van State, er programma’s lopende zijn voor Alken Valley en de fietspaden nog steeds deel uitmaken van geplande projecten.” Ook vond Open Vld, bij monde van raadslid Ingrid Jacobs dat er te weinig gebeurd was op het gebied van investeringen: veel beloftes, maar te weinig gerealiseerd.

Binnenplein: Om een toegankelijk en klantvriendelijk onthaal met een snelbalie te realiseren wenst de gemeente over te gaan tot de herinrichting van de binnentuin van het gemeentehuis. Hiervoor werd een budget voorop gesteld van 400.000 euro. Open Vld en CD&V vroegen of er plannen waren hoe deze veranderingen eruit zullen zien. Ook raadslid Filip Vanvinckenroye (Open Vld) stelde de werking van een snelbalie in vraag. In zijn antwoord legde burgemeester Marc Penxten (N-VA) uit dat er opdracht gegeven was aan interieurdeskundigen om met een aantrekkelijk ontwerp te komen en dat daarna aan de verschillende raden voor te leggen, bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid. “Een snelbalie, waarvoor momenteel geen plaats is, is interessant omdat men geen afspraak moet maken of aan te schuiven voor het afhalen van een GFT-sticker.” Waarop Vanvinckenroye repliceerde dat het wel veel geld was om iets te organiseren om stickers af te halen.