Europese Spelen. Olympisch ticket was al binnen, nu ook de finale: boksster Oshin Derieuw stoomt door

Boksster Oshin Derieuw heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor de finale in de categorie tot 66 kilogram tijdens de Europese Spelen in Polen.

In Nowy Targ haalde Derieuw het in de halve finales op punten (5-0) van de Hongaarse Anna Luca Hamori. De West-Vlaamse bokst zaterdagavond (18u30) om goud tegen de Britse Rosie Joy Eccles of de Turkse Busenaz Surmeneli.

© BELGA

Om 19u45 werkt Vasile Usturoi zijn halve finale af in de klasse tot 57 kilogram bij de mannen. Zijn opponent is de Spanjaard Jose Quiles Brotons. Met hun olympische kwalificatie voor Parijs 2024 hebben Derieuw en Usturoi hun hoofddoel op deze Europese Spelen eerder al bereikt.

© BELGA

“Ik blijf maar winnen, dat klopt. I’m on a good roll’”, lacht ze na haar kwalificatie in de Nowy Targ Arena. “Ik ben heel tevreden. Ik had vandaag helemaal geen stress want de grote buit is binnen. Ik zei tegen mezelf dat ik even zou gaan sparren. Ik bokste gecontroleerd, werkte veel met mijn ‘jab’ (snelle rechtse stoot, red). Ik ben in bloedvorm en de resultaten zijn daar het bewijs van. Het is fantastisch.”

Om goud te winnen moet Derieuw zaterdagavond (18u30) voorbij de Turkse topfavoriete Busenaz Surmeneli. “Zij is olympisch en wereldkampioene, een echte topper. Na de kwalificatie had ik haar gezegd dat ik hoopte tegen haar uit te komen. Ik wil mij meten met de besten. Het kan een spektakel worden. Nu moet ik volop rusten en zorgen dat ik klaar ben om morgenavond nog eens te knallen. Ik ga van brons naar zilver. Het zou super zijn om nu nog goud te winnen. Bij mijn eerste olympische toernooi meteen scoren. Het is fantastisch, ik heb er geen woorden voor.”

© BELGA

Badminton: Tan uitgeschakeld

Lianne Tan (BWF 45) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het badmintontoernooi. Drievoudig olympiër Tan verloor in Tarnow met 2-1 van de Zwitserse Jenjira Stadelmann (BWF 77): 21-12, 7-21 en 21-19 na 56 minuten.

Eerder op de dag was de kwartfinale ook het eindstation voor Julien Carraggi (BWF 71), die met 2-0 zijn meerdere moest erkennen in Toma Junior Popov (BWF 28) uit Frankrijk.

Tan en Carraggi sprokkelden een mooi aantal punten met het oog op deelname aan de Spelen van volgend jaar in Parijs op dit toernooi, dat ook als EK geldt.