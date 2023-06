GEMEENTERAAD. Bronstraat in Wintershoven blijft voorlopig open

Kortessem

Jaarrekening 2022: Uit het rapport van de jaarrekening blijkt dat de schuldgraad van de gemeente gedaald is, per inwoner naar 1.290 euro per inwoner. “De ambitie is te landen in 2024 op een schuldgraad van 1.100 euro per inwoner. In 2022 werden we geconfronteerd met 5 indexsprongen. Door het slechts gedeeltelijk uitvoeren van het voorziene personeelsbudget hebben we de uitgaven onder controle kunnen houden. Eveneens speelt hiermee dat enkele diensten werden overgedragen aan een externe partner (dienst gezinszorg en de kindercrèche) zodat deze personeelsuitgaven niet langer wegen op het gemeentelijke budget”, aldus burgemeester Tom Thijsen (cd&v). Voor Hugo Philtjens (Open Vld) is 2022 het jaar van de schepenwissel en bijgevolg het jaar van de stilstand. “De fusiegesprekken zijn in 2022 gestart en accentueerde het bestuur zich op deze fusie; er werden weinig of geen investeringen uitgevoerd. Schuldenafbouw is dan gemakkelijk als er geen investeringen zijn en men daarnaast eigen goederen verkoopt.”

Bronstraat: Raadslid Philip Knapen (Open Vld) informeerde naar de stand van de werken in de Bronstraat. “Ook stel ik me vragen rond het plan van aanpak om de termijn voor het uitvoeren van deze werken tot het minimum te beperken. Daarbij zou ik willen vragen om de Bronstraat tijdens de verlofperiode en/of weekend open te stellen voor het verkeer. “Momenteel is de aannemer in opdracht van de nutsmaatschappijen (De Watergroep, Fluvius, Proximus) de nieuwe leidingen aan het plaatsen in de Bronstraat en Oudeweierenstraat”, stelt burgemeester Tom Thijsen. “Deze werken zullen tot aan het bouwverlof duren, onder voorbehoud van de weersomstandigheden of andere overmacht. Deze termijn is noodzakelijk gezien de totale vernieuwing van de leidingen zich opdrong. Na het bouwverlof zal Proximus nog de overkoppelingen realiseren, maar dit brengt weinig hinder mee. Tijdens het bouwverlof is gevraagd aan Besix om de Bronstraat en Oudeweierenstraat open te stellen voor het (plaatselijk) verkeer. In de tweede helft van dit jaar volgen dan de riolerings- en wegeniswerken starten. De planning van de aannemer is nog niet gekend. Maar er zal alles aan gedaan worden om de uitvoering in tijd tot een minimum te beperken.”