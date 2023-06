Limburgse The Haunted Youth opent Main Stage Rock Werchter en start met emotionele boodschap

In moeilijke tijden kent men zijn vrienden, en The Haunted Youth was goed omringd. Met een hele delegatie van Limburgse muziekschool PXL opende de voormalige Nieuwe Lichting-winnaars het hoofdpodium op de tweede festivaldag.

The Haunted Youth Gezien op 30/6 op Rock Werchter

Al vroeg in de show meldde Alkense frontman Joachim Liebens dat hij bij de start van deze tournee iemand dierbaar had verloren. Even later trok hij een t-shirt aan met het opschrift ‘Don’t kill yourself I love you’. Een ontwapenend gebaar, dat gevolgd werd door een bevlogen ‘Gone’, waarbij hij zijn gitaar uit handen gaf aan The Guru / Statue-gitarist Jan Viggria. “Zo schoon kan ik niet spelen”, gaf Liebens na afloop toe.

Achter de band stond het grootste deel van de show een vierkoppig koortje met onder meer Sam De Nef en Tom Adriaenssens (ook van The Guru Guru). Dat gaf songs als ‘Teen rebel’ en afsluiter ‘Coming home’ wat extra slagkracht om de weide in te nemen.

De dromerige shoegaze van The Haunted Youth verbleekte wat in de middagzon, maar dankzij dit groepsgebeuren maakte de band er alsnog een ontroerend moment van. Na The Slope en de Main Stage zien we hen volgende keer graag in een tent terug.

© Koen Bauters