En of hij er klaar voor is! Wout van Aert pakt tijdens verkenning KOM op de Côte de Pike, de slotklim van morgen

De Ronde van Zwitserland verliep redelijk, de twee BK’s waren heel goed. De vorm van Wout van Aert lijkt in stijgende lijn te gaan en een dag voor de Tourstart in Bilbao testte hij zijn benen eens op de Côte de Pike, de slotklim van de eerste Tourrit. Met succes, want hij pakte er de KOM.

Wout van Aert verkende deze middag het slot van de eerste etappe in Bilbao en testte op de Côte de Pike eens zijn benen. Dat die benen goed zijn, weten we nu ook. Van Aert pakte er op de fietsapplicatie Strava meteen de KOM, oftewel de King of the mountain. Niemand (die zijn trainingsritjes op Strava zet) reed ooit sneller dan Van Aert de Côte de Pike op. Op de klim van 2 kilometer aan 9,4 % gemiddeld reed hij aan een gemiddelde snelheid van 21,6 km/h.

Een goed voorteken voor morgen, al moeten we er wel bij zeggen dat de renners die na Van Aert in de top tien staan niet meteen de renners zijn die we morgen moeten verwachten. Mathieu van der Poel bijvoorbeeld zet nauwelijk ritjes op Strava. De andere renners zetten hun tijd wel neer in koers, tijdens het Circuito de Getxo.

Ook kopman Jonas Vingegaard ging trouwens aan een stevig tempo naar boven: