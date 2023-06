Max Verstappen snelste tijdens oefensessie GP van Oostenrijk: kan Ferrari een bedreiging vormen?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Formule 1 staat aan het begin van een zeer drukke juli-maand met maar liefst vier races. Oostenrijk bijt dit weekend de spits af terwijl Spa-Francorchamps en de GP van België het eerste deel van het F1-seizoen 2023 afsluiten alvorens de zomerpauze wordt ingegaan.

Maar eerst is er dus de GP van Oostenrijk op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van Red Bull Racing uiteraard en wie anders dan Max Verstappen en Red Bull Racing zijn de grote favoriet voor de overwinning? De concurrentie rest alvast weinig tijd om updates uit te testen want in Oostenrijk hebben we opnieuw een raceweekend met sprintrace. Dat betekent op vrijdag slechts één oefensessie en straks meteen al de kwalificatie voor de race op zondag. Vervolgens is er op zaterdag de zogenaamde ‘Sprint Shootout’ en de sprintrace.

Op het erg korte circuit is het steeds zoeken naar een vrij rondje zonder ‘verkeer’. Daarnaast is het ook een kwestie van snel de limieten van de wagen en het circuit opzoeken, zeker met slechts één oefensessie. Cruciaal voor de kwalificatie wordt om meteen het juiste ritme te vinden.

Verstappen leek iets voor halverwege de sessie een probleem met de wagen te hebben, de Nederlander had echter wel de snelste tijd achter zijn naam staan. Valtteri Bottas op zijn beurt zocht, net als in 2020, het gras rondom het circuit op. Niet ideaal wanneer je een snelle ronde wil rijden.

Uiteindelijk was het Max Verstappen die de snelste ronde reed en daarmee zijn favorietenrol waarmaakte. De Nederlander werd gevolgd door beide Ferrari’s die daarmee de opwaartse trend bij de Scuderia lijken te bevestigen, afwachten of dit later dit weekend ook het geval zal zijn. Straks volgt dus al meteen de kwalificatie voor de race op zondag.

