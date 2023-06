Openbare aanklager omschrijft acteur Kevin Spacey als een “seksuele bullebak”

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey is volgens de openbare aanklager in Londen een “seksuele bullebak” die “er plezier in schept om anderen machteloos en oncomfortabel te laten voelen”. De aanklager heeft de 63-jarige Hollywoodster vrijdag omschreven als een “man die andere mannen seksueel misbruikt” en “geen persoonlijke grenzen respecteert”.

In totaal hangen Spacey twaalf aanklachten boven het hoofd voor seksuele aanranding van vier mannen tussen 2001 en 2013. De acteur, bekend van onder meer zijn hoofdrol in de populaire Netflix-serie ‘House of Cards’, ontkent alle aanklachten. Kort na de eerste klachten verdween hij uit de serie.

Openbare aanklager Christine Agnew, lid van de prestigieuze ‘King’s Counsel’, zei dat de jury vier mannen, allemaal twintigers of dertigers, zal horen die de aandacht trokken van Spacey. “Geen van die mannen wilde op een seksuele manier aangeraakt worden door Kevin Spacey, maar hij leek weinig rekening te houden met hun gevoelens”, aldus de aanklager. “Hij deed wat hij wilde voor zijn persoonlijke seksuele bevrediging.”

“Wat antwoordt de beklaagde op deze beschuldigingen? In sommige gevallen suggereert hij dat ze gewoon verzonnen zijn”, stelt Agnew. “Bij andere geeft hij toe dat er een seksuele ontmoeting was, maar beweert hij dat alles plaatsvond met instemming van de andere man.” Volgens aanklager Agnew was het “goed mogelijk” dat Spacey een “seksuele kick” kreeg van de agressie tegenover een van de mannen. De aanklager waarschuwde de juryleden niet ‘starstruck’ te zijn door de wereldberoemde acteur.

De tweevoudige Oscarwinnaar (voor ‘American Beauty’ en ‘Usual Suspects’) staat al terecht voor vier aanradingen bij drie verschillende mannen tussen maart 2005 en april 2013, toen hij artistiek directeur was van het Londense theater The Old Vic. In juli vorig jaar pleitte hij daarvoor onschuldig. Afgelopen oktober werd Kevin Spacey niet schuldig bevonden aan seksueel misbruik door een burgerlijke rechtbank in New York.