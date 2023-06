Zus van Raul in jeugdinstelling geplaatst nadat moeder en ex-vriend haar beschuldigen van slagen aan haar broer

In het onderzoek naar de dood van de Roemeense jongen Raul (9) in Gent, is de minderjarige zus van het slachtoffer in een jeugdinstelling geplaatst. Dat werd uit goede bron vernomen. Het meisje werd opnieuw verhoord, nadat zowel de moeder van de jongen als haar ex-vriend haar beschuldigden van slagen aan haar broer.

Het lichaam van de 9-jarige Raul werd donderdag 13 april uit het Houtdok gehaald in Gent. Het zat in een sportzak verzwaard met stenen en zou eind januari al in het water gedumpt zijn, maar dat kwam pas aan het licht nadat buitenlandse familieleden alarm sloegen. De 34-jarige moeder Yoana M. werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent op verdenking van onder meer doodslag, slagen en verwondingen en lijkverberging. De moeder stelde in haar eerste verklaringen, die afgelegd werden voor het lichaam van Raul gevonden werd, dat ze niets met zijn dood te maken had. Ze legde de verantwoordelijkheid bij haar ex-vriend, maar haar dochter verklaarde later dat haar moeder en de vriend erbij waren toen het lichaam in het water gedumpt werd.

Haar ex-vriend, de 34-jarige Roemeen Nicu C., werd op 14 april opgepakt in het Nederlandse Bakel. Hij wordt verdacht van dezelfde feiten als de moeder en werd op 25 april overgeleverd aan ons land. De man zei eerst dat hij niets te maken heeft met het overlijden van de jongen, en hij was vragende partij voor een confrontatie met de moeder. Bij de confrontatie verklaarden zowel de moeder als de ex-vriend echter dat de minderjarige zus ook slagen zou toegebracht hebben aan de jongen. De tenlasteleggingen in het onderzoek werd daarna uitgebreid naar het meisje, en ze werd herverhoord. De inhoud van haar verklaring is niet bekend, maar ze werd door de jeugdrechter geplaatst in een jeugdinstelling.

Onderzoek

Het verdere onderzoek zal de eventuele betrokkenheid van de zus moeten uitklaren. De autopsie op het lichaam van de jongen, dat lange tijd in het water lag, bracht onvoldoende duidelijkheid rond het overlijden. De grootmoeder van Raul had aan Roemeense media verklaard dat hij mogelijk overleed nadat zijn moeder hem met een thermosfles het hoofd zou ingeslagen hebben. Die informatie kwam volgens de grootmoeder van de zus.

De moeder zei in een herverhoor dat de zus hem met de thermos had geslagen, maar dat dat niet om de fatale slag ging. De ex-vriend zou die verklaring bevestigd hebben, maar zijn eigen aandeel in het overlijden opnieuw ontkend hebben. Of de moeder en de ex-vriend naar de zus wijzen om hun eigen rol te minimaliseren, wetende dat het 13-jarige kind niet uit handen kan gegeven worden door de jeugdrechter, wordt verder onderzocht.

Het parket Oost-Vlaanderen geeft geen informatie over de zaak en kan de plaatsing niet bevestigen. De advocaten van de moeder en de ex-vriend zijn niet bereikbaar voor commentaar.