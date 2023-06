Bestuurder naar ziekenhuis nadat hij in Eigenbilzen met auto in kanaal rijdt

Bilzen

Ter hoogte van de brug over het kanaal in Eigenbilzen is vrijdagnamiddag een wagen in het kanaal gereden. De bestuurder kon op eigen krachten uit de auto geraken. Toch moest het slachtoffer voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht worden. De hulpdiensten waren opgeroepen en ook snel ter plaatse. Een duikploeg van de brandweerzone Oost-Limburg en een takel bedrijf haalde niet veel later de wagen uit het water.