In Puurs-Sint-Amands is afscheid genomen van Kyano (8) en Kyara (4), de kinderen die een kleine twee weken geleden omkwamen toen ze in hun slaap werden verrast door een zware brand. Hun vader zit momenteel in de gevangenis, omdat het gerecht vermoedt dat hij het vuur zelf heeft aangestoken. De moeder probeerde haar kinderen nog te redden en vecht voor haar leven.