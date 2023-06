Vertraging voor skatepark in Vlijtingen: voorlopig geen aannemer geïnteresseerd

Riemst

De realisatie van een skatepark in de sportzone bij de voetbalvelden van Vlijtingen VV is nog niet voor morgen. Na de goedkeuring van het bestek en de aanbesteding dit voorjaar blijkt dat er van de zes uitgenodigde bedrijven vijf niet geïnteresseerd waren in de opdracht en eentje een onvolledige offerte indiende. De gemeenteraad buigt zich maandag 3 juli over een aangepast bestek en hoopt nu wel een uitvoerder te vinden.