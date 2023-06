Eerste dag van het proces Kevin Spacey zit erop, acteur en slachtoffers nog niet aan het woord

In totaal lopen er twaalf aanklachten tegen Spacey, waarvan de feiten tussen 2001 en 2013 zouden hebben plaatsvonden in het Verenigd Koninkrijk. Toen was de voormalige Hollywoodster en Oscarwinnaar, bekend van de Netflix-serie House of cards, artistiek directeur van The Old Vic Theatre in Londen. Zelf ontkent hij alle aanklachten.

Een zelfzekere Spacey tekende wel present in de rechtbank, maar kwam zelf nog niet aan het woord. Het was zijn advocaat Patrick Gibbs die de woensdag samengestelde jury aansprak. “U zult enkele hele en halve waarheden horen, maar ook opzettelijke overdrijvingen en veel leugens. U zult horen wat roem doet met een mens en de mensen rondom hem. Wat verwachtten de klagers, toen en nu? Meneer Spacey was rijk en had invloed. Wat wilden ze toen van hem, en wat willen ze nu? Waarom dienen ze nu pas een klacht in? Welke rol spelen geruchten in deze zaak? Is hij kwetsbaar voor opportunisten?”

Macht misbruikt?

Aanklager Christine Agnew had die tactiek zien aankomen en gaf weerwoord. “Of is het zo dat meneer Spacey de macht en invloed die zijn reputatie en roem met zich meebrachten, heeft misbruikt? Wij suggereren dat laatste.” Ze wees de jury op het patroon in de aanklachten. De vier slachtoffers waren telkens begin twintig. Bij hen allemaal zou Spacey hen, na enkele seksueel getinte opmerkingen, agressief hebben betast. Eén pas afgestudeerde acteur zou hij bij hem thuis hebben uitgenodigd. Nadat die in de zetel in slaap viel, zag hij bij het wakker worden hoe Spacey “seksuele handelingen op hem uitvoerde”.

“Geen van deze mannen wilden door Kevin Spacey Fowler (zijn volledige naam, red.) op seksuele wijze aangeraakt worden”, sprak Agnew. “Maar het lijkt er niet op dat hun gevoelens hem iets konden schelen. Hij deed wat hij wilde, allemaal voor zijn eigen seksuele voldoening.” De zitting werd uiteindelijk verdaagd. Maandag neemt het eerste slachtoffer het woord.