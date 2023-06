Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth eert oud-strijders met 370 klaprozen

Bij de opwaardering van de begraafplaats aan de Lommelsebaan in Hechtel krijgen de graven van de oud-strijders een prominente plek. Het handwerkatelier van Sint-Elisabeth voorziet in 370 artistieke klaprozen die worden ingeplant langs het pad dat leidt naar de graven van de oud-strijders. “Deze tijdloze klaprozen zullen zeker een extra elan geven aan de Bevrijdingsfeesten op 10 september, waarbij we de slag om Hechtel herdenken”, zeggen burgemeester Jan Dalemans en schepen Wiliam Linmans. “Een week eerder zullen we deze vernieuwde begraafplaats officieel openen.”

Ook de oud-strijders zijn opgetogen. “Wij waarderen oprecht de opwaardering van deze begraafplaats en in de aandacht die werd geschonken aan de rustplaatsen van onze Hechtelse gesneuvelden van beide oorlogen. Deze mooie klaprozen sieren voor altijd hun speciale plekje”, besluit voorzitter Ludo Smeyers van de Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten.