IN BEELD. Wout van Aert en Mathieu van der Poel verkennen slotklim van openingsrit Tour, doen ze er morgen een gooi naar het geel?

Nog één keer slapen en dan is het weer drie weken hoogmis in het wielrennen. De Tour de France gaat morgen van start in het Baskenland, in Bilbao om precies te zijn. Geen openingsrit voor de sprinters, wel eentje voor iemand met veel power die meteen het geel wil veroveren. Dat kunnen de topfavorieten voor eindwinst zijn, maar mogelijk sparen zij zichzelf nog wat. Dan maar Wout van Aert of Mathieu van der Poel? Het zou zomaar kunnen. Beide heren verkenden vrijdagmiddag alvast de zware slotklim Côte de Pike, slaat iemand daar morgen toe?