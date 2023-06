Bulgaarse bouwvakker plant mes vijf cm diep in hart van landgenoot in Leopoldsburg

Het openbaar ministerie heeft vrijdag in Hasselt acht jaar cel gevorderd tegen een Bulgaarse bouwvakker voor poging doodslag. Op 5 november vorig jaar kwam het rond 2 u ‘s nachts tot een aanvaring met zijn baas in een flat langs Henri Vangompelstraat in Leopoldsburg. Het slachtoffer kreeg daarbij een mes vijf cm diep in de hartstreek.

De 48-jarige verdachte verblijft intussen al acht maanden achter de tralies. Hij was vrijdag in de rechtbank aanwezig en kwam met een onsamenhangend verhaal af. Dat de betichte op de avond van de feiten dronken was, hielp ook al niet mee. Duidelijk is wel dat er die nacht een discussie was over geld. De verdachte klaagde over het uitblijven van zijn loon waarna een discussie ontstond. Er kwam ook duw-en-trekwerk aan te pas. Volgens de betichte was het zijn baas die een mes vastpakte, waarna hij er in zou geslaagd zijn om het af te pakken. Over hoe dat gebeurde had de veertiger geen verklaring. Vervolgens zou hij het slachtoffer geraakt hebben.

Slagen of toch moord?

Voor het parket ging het om poging doodslag. “Er was wel degelijk de intentie tot doden. De steekwonde was tot vijf cm diep en raakte het hartzakje. Het slachtoffer had veel geluk, want de uithaal was potentieel levensbedreigend. Afweerletsels zijn niet opgemerkt. Er was geen rechtstreekse getuige van de feiten. Wel hoorde een collega van de twee alles gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. Zowel zijn verklaring als die van het slachtoffer spreken het verhaal van de betichte tegen”, aldus de procureur. Rekeninghoudend met het blanco strafblad en dat de verdachte nog maar enkele dagen in het land was, vorderde het parket 8 jaar cel. De verdediging stelde dat de betichte niet was gevlucht en de man niet wilde doden. “Hij wou enkel betaald worden. Ik vraag om de herkwalificeren naar het toebrengen van slagen en verwondingen.” De rechter wees de advocate erop dat er mogelijk toch sprake was van voorbedachtheid en dus poging moord. “U verwijst in uw pleidooi immers naar het opnemen van het mes op de keukentafel. Lijkt dat niet naar voorbedachtheid?” Vonnis op 17 juli.